Conte attacca Inzaghi in conferenza | le sue parole

Il tema su cui si è più discusso negli ultimi giorni è sicuramente il Var, con alcuni gravi errori che ci sono stati nell’ultima giornata di Serie A, ma anche in Europa la situazione non è sicuramente migliore, con l’allenatore dell’Atalanta Gasperini furibondo dopo il rigore regalato al Brugge contro i bergamaschi e che ha permesso ai belgi di vincere il match. Sull’argomento si è espresso Antonio, allenatore del Napoli, che anche qualche settimana fa si era lamentato del Var, ma nellastampa di ieri hato anche qualche suo collega, tra cui Simone: “Ioto, ma qualcuno si è sfilato per lamentarsi”Lo scorso weekend è stato uno dei peggiori per gli arbitri italiani: dal rigore non fischiato al Como per il fallo di mano di Gatti, alle lamentele del Venezia per un rigore non assegnato fino a Inter-Fiorentina, dove ci sono stati due gravi errori: il gol dei nerazzurri nasce da un cross ribattuto quando la palla era già fuori, ed anche il rigore assegnato ai viola per fallo di mano di Darmian, è incoerente rispetto ad altre decisioni.