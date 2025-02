Internews24.com - Conte analizza il pari con la Lazio: «Non è un risultato negativo, stiamo lavorando per…»

di Redazioneilcon la: «Non è unper.» Le parole del tecnico del NapoliAntonioha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro la. Di seguito le sue parole.LE PAROLE- «Il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno, non sapevamo quanto sarebbe durato. Abbiamo dato un segnale con una mossa offensiva come Politano. Il problema è arrivato quando Mazzocchi ha chiesto il cambio. Faccio i complimenti a Rafa Marin per il suo esordio. Dispiace perché abbiamo lasciato quattro punti qui a Roma contro due ottime squadre. Laci ha anche già battuto due volte quest’anno. Dobbiamo essere bravi, a prescindere dal sistema di gioco, di non snaturare il nostro modo di giocare. Raspadori ha grande qualità, anche come sotto punta.