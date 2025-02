Juventusnews24.com - Conte ammette: «C’è rammarico, abbiamo lasciato 4 punti qui all’Olimpico. Qualcuno potrà pensarla diversamente, ma dico questo sulla classifica»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha commentato a caldo il pareggio in casa della Lazio: le parole del tecnico del Napoli dopo il 2-2 dell’OlimpicoIn conferenza stampa, dopo Lazio–Napoli, Antonioha commentato così il 2-2 dell’Olimpico. Le dichiarazioni dell’ex Juve.– «Sicuramente c’èperché nel giro di 15 giorni quiquattro, due con la Roma e due oggi. Questa partita è leggermente diversa rispetto a quella di due settimane fa,pareggio ha un peso specifico maggiore.dimostrato che non vogliamo mollare a prescindere dagli inconvenienti che stiamo incontrando. Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi che hanno sempre voglia di andare oltre l’ostacolo. Non avremmo questasenzaspirito, con tutto il bene questaè straordinaria per quanto stiamo facendo.