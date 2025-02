Terzotemponapoli.com - Conte a DAZN: “Cambio amaro di Mazzocchi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

analizza la gara contro la Lazio con frasi brevi e taglienti.Il primoè stato fatto con Buongiorno, rientrato dopo due mesi e mezzo. Una mossa decisa per segnalare la volontà di vincere.Poi, quandoha chiesto il, il tecnico non ha avuto alternativa se non mettere Marin.Un intervento che ha lasciato un retrogusto: quattro punti persi nelle ultime due trasferte all’Olimpico, proprio al 90’ contro squadre di alto livello.Il Ruolo di Raspadoriribadisce l’importanza di non snaturare le qualità dei giocatori. Raspadori, versatile sia da seconda punta che da rifinitore, ha mostrato grande capacità. Il piano di gioco era chiaro e ben interpretato dai ragazzi.Il tecnico non si lamenta: “Quello che è accaduto non ci tocca minimamente.” Un approccio pragmatica contro la Lazio, definita “la nostra bestia nera”.