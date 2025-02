Consumi, per i single italiani la vita costa il 40% in più rispetto a chi è in coppia

Leggi su Ildenaro.it

“Per gli 8,8 milioni diche risiedono in Italia lail 40% in più di chi vive in, ma arriva anche a quasi il doppio (+80%)a una famiglia media di tre componenti”. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione di San Faustino, la giornata che segue San Valentino e che è dedicata alle persone sole, “di cui la ‘fetta’ più grossa – ricorda l’associazione – è rappresentata da nubili e celibi, circa 3,6 milioni, assieme ad altri 3,1 milioni di vedove e vedovi e a 2,1 milioni di divorziati e separati”. “A prescindere dalla natura della scelta dello stare soli, è un fatto che dal punto di vista economico ladadiventa sempre più complicata. La spesa media per alimentari e bevande di un– elenca Coldiretti – è di 337 euro al mese, mentre quella a testa di unaè di 266 euro, che scende a 220 per una famiglia tipo di 3 persone.