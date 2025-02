Cityrumors.it - Consiglio dei Ministri, tutti i temi in programma: dal caro bollette al decreto Albania

Leggi su Cityrumors.it

Nei prossimi giorni andrà in scena ildei, occasione in cui si andranno a trattare moltepliciLunedì 17 febbraio, nel pomeriggio, andrà in scena ildei. Sarà l’occasione per mettere sul tavolo molteplicidi grande interesse che andranno risolti per fare chiarezza e trovare delle soluzioni ad alcune problematiche, non tutte, che verranno trattate. Un appuntamento importante, in cui ci sarà in primo piano un tema.deiin: dalal(Ansa Foto) – Cityrumors.itAll’ordine del giorno, infatti, figura ilin materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche amministrazioni. Nella scorsa settimana era già circolata una prima bozza la quale, però, dovrebbe essere oggetto di alcune revisioni e modifiche rispetto a quello che abbiamo avuto modo di analizzare fino a oggi.