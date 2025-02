Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale a Offida. Dal Polo 0-6 al nuovo campus:: "Qui un percorso innovativo"

il primodel 2025 si è aperto con la discussione di un tema molto importante: l’avanzamento del progetto del0-6 e il futuro di tutto ilscolastico. Il sindaco Luigi Massa nel suo intervento ha ricordato la fase avanzata di realizzazione finanziata con 4 milioni e 950 mila euro grazie ai fondi del Pnrr, un itervelocemente grazie alla scelta amministrativa di procedere con un appalto integrato di progettazione ed esecuzione. L’amministrazione adesso dovrà attivarsi per le forniture: gli arredi e la sistemazione delle aree esterne, non previsti dal finanziamento. Durante la seduta sono state snocciolate alcune cifre: la spesa aggiuntiva prevede: 250mila euro per gli arredi e le attrezzature di cucina e 750mila euro per tutte le opere esterne.