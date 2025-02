Inter-news.it - CONFERENZA – Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter

indi, derby d’Italia valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in saladopo le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi.DI– PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA14:07 Termina qui laKoopmeiners nelle ultime partite non ha giocato titolare, come ha preso questa esclusione?Contento di non giocare sicuro no. Tutti i giocatori vogliono giocare. Possono iniziare in 11, domani chi inizia farà il suo lavoro sempre. Se entra a partita in corso farà il suo lavoro sempre. Quando gioca dà tutto, ma se vuole giocare la prossima lo dimostra in allenamento. Tutti vogliono dimostrare di essere negli 11 iniziali.