Juventusnews24.com - Conferenza stampa Inzaghi: «Juve rinforzata, ci servirà una gara come questa per vincere. Thuram? Vi dico questo sulla sua presenza»

di RedazionentusNews24, il tecnico dell’Inter parla così alla vigilia del Derby d’Italia contro la: le sue dichiarazioniSimone, tecnico dell’Inter, ha parlato così inalla vigilia del match contro la, in programma domani sera alle 20.45 e valido per la 25esima di campionato.INTER – «Chiaramente sappiamo tutti cosa rappresenta-Inter per la nostra tifoseria e la nostra società. E’ una partita importante in un momento delicato del campionato, sappiamo che dovremo fare un’ottima partita contro una squadra di qualità che si ècol mercato invernale. Ha un ottimo allenatore, che stimo molto, e viene da tre vittorie consecutive, quindi dovremo fare un’ottima partita».INFORTUNATI – «Beh qualche dubbio fortunatamente ce l’ho, dovrò valutare dopo l’allenamento di oggi.