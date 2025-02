Lanazione.it - Confagricoltura: "Sostegni dalla Pac"

"Purtroppo, nostro malgrado, siamo a commentare gli effetti che fenomeni meteorologici, seppur estremi ed eccezionali, stanno determinando per le produzioni agricole e per le imprese, che gravitano in uno dei territorio più vocati della Maremma, come quello della parte sud della provincia". Attilio Tocchi, presidente provinciale di, interviene in merito agli eventi calamitosi accaduti nelle scorse ore. "Ancora una volta – prosegue Tocchi – la zona più colpita è risultata essere quella di Albinia, che già in passato ha pagato tanto in termini economici. Sono molte le aziende che stanno vivendo momenti di difficoltà e alle quali daremo il massimo supporto per uscire ancora una volta fuori da questo pantano. Una perturbazione talmente violenta che ha portato precipitazioni copiose con grandine annessa, i cui effetti potrebbero aver determinato danni ancora più ingenti soprattuto per le coltivazioni in campo, in particolare modo per le orticole.