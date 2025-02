Bergamonews.it - Confabitare, nuova sede e un convegno su politiche abitative e mercato degli affitti

Bergamo.inaugura la suae lo fa in un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. Marco Tacchini, presidente provinciale diBergamo, spiega che l’obiettivo principale dell’associazione è quello di sviluppare nuovi accordi per affrontare il problema delle locazioni, una questione di rilevanza nazionale che, nella provincia di Bergamo, risulta particolarmente sentita: “Vogliamo far conosceree tutti i servizi che offriamo ai proprietari immobiliari”, ha sottolineato Tacchini, evidenziando l’importanza di un punto di riferimento stabile per tutti coloro che gestiscono proprietà immobiliari.Nel pomeriggio, presso il Palazzo della Provincia, Sala Viterbi, si è tenuto ildal titolo “– Opportunità della locazione a canone concordato”, un’occasione per approfondire le tematiche legate alimmobiliare e alle nuove opportunità per i proprietari.