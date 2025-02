Terzotemponapoli.com - Condò: Serie A, sfida tra imperfette

A, duello tra: Juve, ultima chiamata per lo scudetto?La 25ª giornata diA si preannuncia decisiva per la corsa al titolo. Lazio-Napoli e Juventus-Inter sono sfide che potrebbero ridisegnare la classifica, con l’Atalanta pronta ad approfittare di eventuali passi falsi. Paolo, sulle pagine del Corriere della Sera, offre una lettura interessante: la lotta al vertice è tra squadre. Questo, secondo il giornalista, non migliora il livello del campionato, ma ne accresce la competitività.: Napoli e Inter, corse a ostacoliInter e Napoli, pur essendo le due squadre più accreditate per il titolo, stanno affrontando difficoltà. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, vivono una stagione tormentata tra cambi di allenatore e rendimento altalenante.