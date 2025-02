Ilrestodelcarlino.it - Condhotel, primi passi per la riqualificazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sindaca apre alla possibilità di autorizzare piùin città e annuncia nuove norme urbanistiche con bonus per accorpamenti tra hotel, che libereranno aree per parcheggi, spazi verdi e servizi. La Regina si appresta a vivere un 2025 ricco di novità in ambito di piano urbanistico generale. "Porteremo l’argomento nel prossimo consiglio comunale – annuncia la prima cittadina Franca Foronchi – per discutere sul recepimento della legge regionale 3 del 2019 che disciplina l’avvio dei. Con questo strumento puntiamo a raggiungere alcuni obiettivi strategici per la nostra città. Primo fra tutti, ladei nostri alberghi. I, che prevedono la coesistenza di camere e appartamenti, rappresentano una diversificazione con cui rafforzare l’offerta turistica. Mirano a garantire la continuità delle strutture alberghiere, ma nello stesso tempo le rigenerano permettendo di realizzare una quota di appartamenti".