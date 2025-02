Lanazione.it - Condannato per il ferimento dell’artificiere: arrestato in Spagna l’anarchico Vespertino

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 febbraio 2025 –in, a Vallecas nella capitale Madrid, dalla polizia nazionale spagnola Salvatore, uno dei due anarchici condannati in via definitiva a 8 anni di reclusione per ildell'artificiere della polizia Mario Vece investito la notte di Capodanno 2017 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, attività commerciale ritenuta vicina a Casapound.era latitante dal luglio 2023: nelle sue ricerche era impegnata la Digos di Firenze. L'altro, Pierloreto Fallanca, era stato invecedalla polizia a Bologna il 16 luglio, il giorno dopo la sentenza della Cassazione che aveva confermato le condanne per lui e