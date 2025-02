Lortica.it - Concorso per 626 allievi marescialli dei carabinieri: opportunità di carriera e servizio alla comunità

Leggi su Lortica.it

Sono aperte le iscrizioni per ilpubblico finalizzato al reclutamento di 626del Ruolo Ispettori dell’Arma dei, con un’ulteriore possibilità di assunzione per 24 candidati in possesso di attestato di bilinguismo. Le domande possono essere presentate online entro l’8 marzo 2025, accedendo al sito ufficiale dei(www..it) nella sezione dedicata ai concorsi.Requisiti di PartecipazionePossono partecipare ali cittadini italiani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o che conseguiranno il titolo nell’anno scolastico 2024/2025. I candidati devono avere un’età compresa tra i 17 e i 26 annidata di scadenza delle domande.Prove di SelezioneIl percorso di selezione prevede diverse fasi:Prove scritte di preselezione e di composizione italiana;Test di efficienza fisica;Accertamenti psico-fisici e attitudinali;Prova orale.