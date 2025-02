Anteprima24.it - Concorso fotografico Lilt di Salerno: annunciati i nomi dei componenti della giuria

Tempo di lettura: 2 minutiLaAssociazione Provinciale di(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), nella persona del suo presidente dottor Giuseppe Pistolese, annuncia i membriprima edizione del PREMIOper la Fotografia Contemporanea, dedicato al tema “Lo Sguardo e il Sorriso”.La, composta da personalità di spicco nel campo artistico e culturale, avrà il compito di valutare le opere ricevute in base a criteri di coerenza con il tema, impatto emotivo e valore narrativo. I membri scelti per questa edizione prestigiosa sono: Enrico Salzano, esperto di fotografia creativa e arti visive, Pino Falcone, esperto di fotografia e arti visive; Antonia Willburger, storica dell’arte e curatrice museale; Peppe Leone, giornalista; Olga Chieffi, giornalista.