"Compagni infuriati". Ecco perché la sinistra odia Simone Cristicchi: ora tutto torna...

Strano il suo destino, canterebbe Giorgia, che i bookmaker danno favorita nel contendergli la vittoria finale. Lui è. In un Festival che tali esponenti del Pd e molti loro gazzettieri di fiducia criticano«trascuraquel che è impegno e lotta collettiva» (citazione da Annalisa Cuzzocrea, Repubblica), il cantautore romano ha sfoderato il pezzo più profondo, Quando sarai piccola. Dovrebbe essere portato in palmo di mano da chi da sempre concepisce l'Ariston come palcoscenico sociale. Peròparla della mamma, malata di Alzheimer, alla quale, se mi chiedi «ildi quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, tuo marito», e allora non va bene. Sentimenti pudichi, dolori comuni, matrimoni che sopravvivono alla morte, storie che arrivano a tutti senza necessità di una propaganda sensibilizzatrice, sofferenze che non accusano il sistema sanitario ma si limitano alla «rabbia di vederti cambiare e alla fatica di doverlo accettare» e quindi sono banalizzatiè «solo romanticizzare la malattia, non chiedere sostegno per le famiglie» (solito copyright).