Liberoquotidiano.it - Compagna Elodie e Achille Lauro? Spogliarello in diretta, fuori tutto a Sanremo | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Duetto medley diedsulle note di 'A mano a mano' di Riccardo Cocciante (resa celebre dall'interpretazione di Rino Gaetano) e 'Folle città' di Loredana Bertè. Per la prima canzonesi presenta con un animalier con collo trapuntato, per le seconda maglia smanicata nera e pantaloni dello stesso colore. "con un abito con ampia scollatura a cuore, sempre nero. Insomma, il loro duetto ha infiammato la serata delle cover del Festival ditrasformandosi in vero e proprio tsunami sexy, con tanto di "" volante e coreografie lascive e sensuali.decisamente riuscito. Nel finale, simpatico siparietto tra i due artisti.(che aveva detto di avere intenzione di fare "due cosette" connei prossimi tempi, a conferma del feeling che si è instaurato tra i due, entrambi in gara individualmente) ha dedicato alla partner artistica una canzone, improvvisando e intonando 'Ancora' di Edoardo De Crescenzo.