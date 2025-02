Ilgiorno.it - Commedia della Bottega del colore in scena stasera e domani

Torna inpomeriggio “Ladel– I dialettanti“, in “A.A.A. segretaria tuttofare cercasi“. Sul palco 11 attori che rappresenteranno una famiglia che si riunisce in tutti i suoi componenti nello studio dello zio defunto per la lettura del testamento. È un susseguirsi di equivoci e malintesi che fanno da cornice all’attesa spasmodica di sapere chi erediterà tutto. La vicenda si svolge ai nostri giorni e nel suo percorso mostra dinamiche familiari e di coppia a volte sorprendenti. I quattro nipoti con coniugi al seguito e i tre cugini del defunto, unici eredi, sono accorsi nella speranza di accaparrarsi l’eredità o anche solo un “cassettone“. Non mancano una donna misteriosa e straniera, un improbabile notaio e la sua provocante segretaria. Al cinema teatro Nuovo di via Cascina del Sole a Novate.