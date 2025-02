Ilfattoquotidiano.it - Comitati referendum scrivono a Giorgia Meloni: “Chiediamo un incontro per parlare di data e voto ai fuorisede”

Vogliono incontrareper discutere su come garantire la massima informazione e partecipazione alper i prossimi. Per questo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini – per il Comitatosul lavoro – e Riccardo Magi (segretario di +Europa), Deepika Salhan e Daniela Ionita – del Comitatocittadinanza – hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio con una “richiesta formale di”. Al centro due punti fondamentali: ladella consultazione e ilai fuori sede.Per ipromotori è necessario che ladella consultazione elettorale, che secondo quanto stabilito dalla legge dovrà tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi, “non sia fissata in momenti che rischino di aggravare il fenomeno dell’astensionismo invece che contrastarlo e che, laddove possibile, coincida con quella delle altre elezioni regionali e amministrative”.