Come sta Papa Francesco | Se fa fatica a leggere un testo c’è un problema e va curato

Leggi su Open.online

è ricoverato al policlinico Gemelli. Secondo la sala stampa vaticana il pontefice è affetto da una infezione alle vie respiratorie. All’ospedale ha effettuato gli accertamenti specialistici ed ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile. È stata proprio la bronchite che lo ha costretto più volte a interrompere o a nondiscorsi. Prima ancora e cadute in casa: un incidente domestico nella sua residenza di Casa Santa Marta il 16 gennaio scorso da cui aveva riportato una contusione all’avambraccio destro che, pur senza determinare fratture, ha richiesto l’immobilizzazione dell’arto per alcuni giorni. Ma in che modo si può inquadrare ilrespiratorio di Bergoglio?Bronchiti e infezioni«Sulla base delle notizie che trapelano, si tratterebbe di bronchiti e infezioni oltre che di difficoltà di respiro che gli impediscono di terminare un discorso pubblico già iniziato.