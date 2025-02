Ilprimatonazionale.it - Come Sfruttare il Mercato Immobiliare Senza Possedere Immobili: La Strategia di Luca Gallacci

Negli ultimi anni, il settoreha subito trasformazioni significative, con un crescente interesse verso gli affitti brevi. Tradizionalmente, l’ingresso in questorichiedeva ingenti investimenti per l’acquisto di proprietà da mettere a reddito. Tuttavia, nuovi modelli di business stanno emergendo, offrendo soluzioni alternative per chi desidera operare nel settoreacquistare. Tra queste, ladi(fondatore di ProtocolloBnb) rappresenta un caso di successo, dimostrando che è possibile avviare un’attivitàproprietà.Un approccio innovativo aldegli affitti breviha sviluppato un modello che consente di gestireper affitti brevi attraverso accordi strategici con i proprietari. L’idea alla base di questaè semplice ma efficace: individuare appartamenti ad alto potenziale, stringere collaborazioni con i proprietari e gestire gli affitti brevi con un sistema ottimizzato, basato su piattaforme digitali e automazione dei processi.