Iltempo.it - Coma_Cose e Righeira fanno scatenare l'Ariston: come cambiano il testo

Tutti in piedi al Teatrodi Sanremo per ballare "L'estate sta finendo" con Johnsone i ComaCose. La storica hit deiscelta dal duo in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Cuoricinì per la serata cover, quest'anno compie 40 anni. Durante l'esibizione, i ComaCose e Johnsonhanno cambiato il verso «L'estate sta finendo» in « Sanremo sta finendo». E poi il gran finale con il pubblico in delirio.