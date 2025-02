Tvplay.it - Colpo Inter, il club ha deciso: fissato il prezzo per chiudere

In casail pensiero è costantemente al campionato ma la società riflette anche sul da farsi riguardo il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per l’di Simone Inzaghi che resta in questo momento in piena lotta per tutte le competizioni. Ilnerazzurro è in piena lotta per campionato, coppa Italia e Champions League ma cosi come può esserci una grande stagione c’è il rischio che la squadra finisca a mani vuote., ilhailper(Lapresse) TvPlayE la squadra ha già perso una grossa opportunità in Supercoppa italiana dove si è fatta rimontare da 0-2 a 3-2 perdendo una coppa quasi in tasca. Uno dei grossi problemi dell’riguarda i rincalzi: l’undici titolare funziona alla perfezione ma ogni volta che ci sono infortuni o che entrano i cambi l’cala ed è un problema piuttosto evidente e al quale urge una soluzione.