Collaudi per il taxi volante di Hyundai

Dietro a questo progetto c’è nientemeno che il costruttore automobilistico sudcoreano, che per realizzarlo negli Usa ha creato nel 2021 la sussidiaria Supernal. Il prototipo, presentato nel 2024 al Ces di Las Vegas con la sua configurazione definitiva, è un mezzo aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol) che in questi giorni è sottoposto a una serie di prove a terra presso il Mojave Air & Space Port, in California. S ichiama S-A2 e la sua prima fotografia è stata scattata dal fotografo Matt Hartman: lo mostra ancorato al suolo all'esterno dell'ex sito Rotary Rocket, vicino alla fine della linea di volo del Mojave, e da quanto si vede ha mantenuto le forme annunciate con rotori inclinabili alle estremità alari e altre quattro eliche per sollevamento fisse su braccia che collegano l'ala a una coda simile a quella del celebre aeroplano “Bronco" chiamata così in onore di quella dell’aeroplano Rockwell OV-10 Bronco.