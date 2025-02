Ilgiorno.it - Cogliate, paese di frontiera. Il giro delle tre province a due passi dal campo volo

In provincia di Monza e Brianza ma da sempre storicamente legata a Saronno, che è in provincia di Varese, per l’ospedale, le scuole superiori, la stazione ferroviaria,si trova al confine anche con la provincia di Como (per Rovello Porro). All’estremità Ovest del territorio c’è una doppia rotatoria che qualche aponato ciclista chiama scherzosamente “Iltre“, perché percorrendola, in una manciata di secondi si passa, appunto, attraverso tre diverse. Raggiungere Monza dacon i mezzi pubblici è piuttosto complicato, si fa sicuramente prima ad arrivare a Milano e anche per questo qui il feeling con la nuova provincia non è mai del tutto decollato.è un comune soprattutto di pendolari, non ci sono grosse presenze industriali, piuttosto molti piccoli capannoni artigianali.