Codacons denuncia Tony Effe per la collana a Sanremo Le accuse e i nuovi sospetti della Rai | Lo ha rifatto

Non si placano le polemiche sullaesibita daal Festival di. L’associazione dei consumatoriha annunciato che presenterà un esposto contro il rapper per pubblicità occulta, come già fatto lo scorso anno per le sneakers indossate da John Travolta e due anni fa con la diretta Instagram di Chiara Ferragni dal palco.La polemica sullaLa polemica suinizia durante la terza serata del Festival, quando al rapper viene ordinato di togliersi unadi Tiffany da 70mila euro poco prima di salire sul palco. Questo divieto manda su tutte le furie, che accetta malvolentieri l’ordine ma esibisce comunque il gioiello nei giorni successivi al Dopofestival e nella green room di Radio2. La sera successiva, il rapper romano si presenta sul palco dell’Ariston con una-foulard (dello stesso marchio) e scherza con Carlo Conti: «Se mi tolgono i gioielli anche stasera canti tu».