Impresaitaliana.net - CNA Federmoda Campania alla Bit di Milano, Toscano: “Un onore rappresentare l’eccellenza campana”

Aldo, presidente CNA: “La nostra regione sta vivendo un periodo di straordinaria crescita”Napoli. «È, come sempre, unla regioneattraverso le aziende confederateCNA. Da anni, la nostra regione sta vivendo un periodo di straordinaria crescita, con risultati che parlano da soli e dimostrano il valore del nostro saper fare».Così Aldo, presidente CNA, presenteBIT 2025, a fiera– rho dal 9 all’11 febbraio 2025, la manifestazione di Fiera, leader in Italia per l’innovazione nel turismo in cui è stata presentata anche Exempla.«ExemplaStazione Marittima si conferma un’intuizione formidabile e un’opportunità preziosa per mostraredell’artigianato e dell’industriaai visitatori – afferma– Troppo spesso, la nostra regione viene raccontata in modo limitato e stereotipato, ridotta a pizza, fritti e folklore, come purtroppo vediamo in molti contenuti sui social.