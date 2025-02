Ilrestodelcarlino.it - Cmb, nel 2025 si prevede una forte crescita: i ricavi supereranno i 950 milioni di euro

Per illa Cmb di Carpi punta a realizzare un giro d’affari di oltre 950di, registrando il valore più alto mai raggiunto nella sua storia. I soci della cooperativa hanno approvato il Budgete l’aggiornamento del Piano Industriale e di Sostenibilità 2024-2026 e sono stati migliorati gli obiettivi, che puntano al miliardo alla fine 2026. Cmb continua a beneficiare di opportunità in segmenti di mercato che necessitano di alte competenze e specializzazioni, quali la realizzazione di ospedali, di edifici complessi e di infrastrutture tranviarie. Tra le principali opere in corso di realizzazione ci sono le linee tranviarie di Bologna e Firenze, gli ospedali Gaslini di Genova (il 31 gennaio è stata posata la prima pietra della ristrutturazione), San Gerardo di Monza, Santa Chiara a Cisanello e l’ospedale di Montecchio Maggiore, mentre è già stato inaugurato quello di Pordenone.