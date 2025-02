Formiche.net - Clima, energia e industria. Gli ingredienti per il rilancio tedesco secondo Schlembach

Preoccuparsi per la forza economica e innovativa della Germania ha una sua giustificazione. Per il 2024 la crescita si attesta a un -0,3%, e per il 2025 le previsioni confermano la debolezza dell’economia con un dato dello 0,9%. La guerra in Ucraina, la rigida politica energetica etica dell’Ue, la politicatica ancora più rigida dei tedeschi e il fattore demografico sono tutti elementi che minano il dinamismo dell’economia tedesca e che creano contraccolpi in tutti i Paesi europei, ma in Germania, Paese di industrie e grande esportatore, toccano le fondamenta stesse della nazione.In Europa, la Germania registra il più alto consumo die all’inizio della guerra in Ucraina risultava essere con oltre il 50% la nazione più dipendente dal gas russo. La conversione alle energie rinnovabili richiede tempo ed è costosa.