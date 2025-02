Clayface | la lista dei potenziali registi si allunga

Leggi su Cinefilos.it

: ladeisiScooper @MyTimeToShineH ha recentemente rivelato che James Watkins di Speak No Evil è stato preso in considerazione per dirigere. Deadline ha confermato oggi che è nella mischia; tuttavia, Watkins non è il solo.Secondo il trade, il regista di Kick-Ass 2 Jeff Wadlow è tra coloro che sono stati invitati a presentare la loro interpretazione del film DCU. Oltre alla sua esperienza nei film sui fumetti (che include la sceneggiatura di Bloodshot del 2020), il regista ha diretto film horror stroncati dalla critica come Obbligo o verità, Fantasy Island e Imaginary.DC Studios alla ricerca di un regista perAlla fine, i DC Studios sceglieranno il regista che ritengono giusto per il lavoro, ma Watkins sembra il più adatto dato che la sua filmografia include titoli come Eden Lake e The Woman in Black.