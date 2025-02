Biccy.it - Classifica delle cover, la reazione dei big di Sanremo

Come succede ogni anno, anche ladi ieri sera non ha messo d’accordo proprio tutti, fatta eccezione per il primo posto. A trionfare ieri sera al Festival di2025 sono state Giorgia e Annalisa e facendo un giro sui social è facile notare che questa vittoria è piaciuta a molti. Giorgia appena ha preso in mano il premio ha ringraziato la collega: “Grazie davvero ad Annalisa, questo premio è anche tuo, è nostro“.Fedez si è piazzato terzo e ha ringraziato i suoi fan con una storia su Instagram. Clara invece è stata ospite di Alessandro Cattelan al Dopo Festival e ha commentato così il suo nono posto: “Io sono felicissima, avevo cantato con Il Volo all’Arena di Verona la scorsa estate e mi ero trovata benissimo. Sul palco stasera mi sono sentita molto cullata da loro e libera.