Clara risponde alla nostra domanda sui like di Salvini – Intervista

Negli ultimi giorni, il nome diha fatto il giro del web, diventando protagonista di una delle vicende più chiacchierate sui social. Tutto è partito da alcuniricevuti da Matteosu alcuni post della cantante, scatenando una serie di reazioni e meme che hanno reso l’episodio virale. Curiosi di saperne di più, l’abbiamo incontrata per chiedere direttamente a lei cosa ne pensa di questa attenzione mediatica.: “E’ stata memata in ogni parte, fa parte del gioco ci sta.”, una cosa proprio divertente. Cosa hai pensato quando ti sei vista sulla prima pagina di DagospiaMa io ho detto con tutta l’ingenuità di quel momento, è stata memata in ogni parte, fa parte del gioco ci sta.