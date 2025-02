Velvetgossip.it - Clara: il messaggio segreto di Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini durante Sanremo

Leggi su Velvetgossip.it

Il Festival diè tornato a catturare l’attenzione del pubblico, con i suoi cantanti in gara che si sono fatti notare attraverso interviste, sketch e ospitate in vari programmi televisivi. Tra le protagoniste di quest’edizione spicca, che ha saputo ritagliarsi uno spazio anche su piattaforme più informali come il podcast My Secret Case.il suo intervento,ha rivelato dettagli sulla sua vita privata e professionale, dimostrando di non avere paura di affrontare argomenti considerati tabù. Ha affermato: “Le manette? Mi piacciono molto, però non mi piace essere sempre quella dominata, mi piace anche dominare. Adoro l’inversione dei ruoli e anche sperimentare nuovi ruoli.” Queste dichiarazioni hanno suscitato scalpore, specialmente perché il podcast è noto per il suo approccio audace e senza censure.