Ilgiorno.it - Clara, classe a Sanremo 2025: i fiori al maestro e il grazie all’orchestra. Il secondo (magico) Festival: “Me la sono goduta al 100%”

, 15 febbraio– Alle fine il “mistero” è stato risolto. E ci ha pensato la stessaa togliere al pubblico la curiosità dopo quanto accaduto nella seconda serata delquando aveva fatto il gesto di voler dire qualcosa per poi fermarsi e dire “No, fa niente” per poi congedarsi dal pubblico. Al termine dell’esibizione di oggi la 25enne di Travedona Monate ha spiegato: “Voglio dare i mieialValeriano Chiaravalle e ringraziarlo. Ea tutta l’orchestra”. La cantante lombarda, alla sua seconda partecipazione a(l’anno scorso ha partecipato con “Diamanti grezzi”) ha affrontato questa edizione con maggiore consapevolezza e serenità. "Rispetto a un anno fa, me laal. Questa volta ero qui per me stessa. Durante la prima serata, la tensione si è trasformata in adrenalina e per la prima volta ho sentito che il mio cuore e la mia voce si muovevano insieme".