Clai Stival carica le compagne | La sosta ci ha ridato energia

Domani lacomincerà il cammino nella Pool retrocessione per la permanenza in serie A2, le imolesi giocheranno al PalaRuggi (ore 17) con Offanengo che comanda la classifica del girone. Una seconda fase di stagione a cui partecipano dieci squadre, le ultime cinque piazzate del girone A e del raggruppamento B. I dieci team, si sono portati dietro i punti conquistati in regular season e affronteranno in match di andata e ritorno soltanto i club provenienti dall’altro raggruppamento. Le avversarie delle imolesi saranno Offanengo, Olbia, Albese, Concorezzo e Altino. Lo stesso accadrà per Castelfranco, Casalmaggiore, Lecco e Mondovì che erano nel raggruppamento della. Le ultime tre classificate della Pool Retrocessione finiscono in serie B1, la quarta, quinta, sesta e settima giocheranno i play out, chi vince si salva giocando in serie A2 pure l’anno prossimo.