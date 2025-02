Secoloditalia.it - Cirielli: “Mosca sa che Trump non scherza, nessuno intende abbandonare Kiev”

«L’’Ucraina non ha perso la guerra, ma non l’ha nemmeno vinta. È chiaro a tutti che a un certo punto le guerre devono finire»: così il viceministro degli Esteri, Edmondoin un’intervista al Foglio, ribadendo il ruolo centrale dell’Italia e del governo Meloni in tutta la fase del conflitto, così come detto nelle scorse ore dal sottosegretario a Palazzo Chigi, Giovambattista Fazzolari.«Per questo – dice l’esponente di Fratelli d’Italia – credo che l’approccio dell’Amministrazionesia molto pragmatico. Non vedo all’orizzonte un abbandono dell’Ucraina, dei valori democratici occidentali o una fuga in stile Afghanistan. Dobbiamo essere fiduciosi anche perché i russi sanno chenon. Non si tratta diZelensky, perché quando apri una trattativa ottieni qualcosa e perdi qualcosa.