Cinque bambini da Gaza. Dal Niguarda ai Tumori. Operazione accoglienza

Le luci gialle e la nebbia dell’aeroporto militare di Linate li hanno accolti, insieme ai mediatori culturali della Croce Rossa, nel gelo delle undici di sera di giovedì 13 febbraio. Poi le ambulanze dell’Areu hanno caricatodie i loro famigliari per condurli in altrettanti ospedali lombardi, a ricevere cure impossibili ora più che mai per la popolazione della Striscia massacrata da quasi due anni e mezzo di raid israeliani, e probabilmente anche prima del pogrom organizzato da Hamas che ha reincendiato il conflitto sulla pelle dei civili palestinesi. Ora la finestra di questa fragile tregua permette ad alcuni dei più fragili di andare a curarsi all’estero. Il più piccolo del gruppo arrivato su un volo sanitario appositamente organizzato dal servizio Medevac (Medical Evacuation), un lattante di quattro mesi, è andato al Papa Giovanni di Bergamo, e altri due maschi, di quattro e sette anni, sono stati portati rispettivamente al Civile di Brescia e al San Gerardo di Monza.