Cinque autovelox ci costeranno 128mila euro all’anno

Continuare a tenerein affitto al Comune di Pesaro costal’anno, 8750al mese. Gli impianti per cui l’amministrazione ha confermato la fornitura ad una ditta di San Benedetto del Tronto, la Cross Controll, sono quelli storici e sono i due impianti sulle Siligate, uno lungo la Montelabbatese e altri due impianti lungo la statale 16, tra Pesaro e Fano. Questi ultimi sono collegati per calcolare la velocità media, quindi la rilevazione è una, mentre gli altri tre impianti hanno un controllo della velocutà puntuale e quindi funzionano singolarmente. Sebbene il fornitore sia lo stesso di sempre il contratto è nuovo, direttamente in capo all’amministrazione comunale di Pesaro, tornata titolare della funzione di polizia locale, dopo aver sollevato l’Unione Pian del Bruscolo della competenza.