Cinema | blockbuster animato cinese Ne Zha 2 arriva sui grandi schermi nordamericani

Il campione del botteghino“Ne Zha 2” e’ stato proiettato ieri in un’uscitatografica limitata in Nord America. L’attesissimo film e’ distribuito da CMC Pictures in mandarino con sottotitoli in inglese in circa 750 sale selezionate di citta’ nordamericane, tra cui Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, New York, Boston, Atlanta, Toronto, Vancouver e altre localita’ con una popolazioneall’estero numerosa. Il solo incasso in prevendita del film d’animazione epico-fantasy in Nord America ha gia’ superato il record al botteghino del weekend di apertura per un film in linguanegli ultimi 20 anni. Il film d’animazione ha conquistato il pubblicocon la sua animazione raffinata, l’imponente immaginario visivo e la ricca espressione culturale. Dopo il debutto il 29 gennaio, nel Capodanno, il film ha rapidamente infranto i record del botteghino, diventando il film con il maggiore incasso di sempre in Cina.