Romadailynews.it - Cina: viaggi passeggeri ferroviari superano 400 mln durante picco viaggi Festa di primavera

Le ferrovie cinesi hanno gestito oltre 400 milioni diatoril’attualedeidelladidi 40 giorni, come mostrato oggi dai dati di China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Fino a ieri, inel Paesequesto periodo avevano raggiunto i 413 milioni, secondo China Railway. Solo venerdi’, isono ammontati a 13,6 milioni, hanno rivelato i dati. I dipartimentidi tutto il Paese hanno utilizzato un approccio scientifico per allocare la capacita’ di trasporto; inoltre, hanno migliorato i servizi dio per garantire che igodano disicuri, ordinati e confortevoli. Le autorita’ cinesi prevedono un numero senza precedenti di 9 miliardi diinterregionaliildeidelladidi quest’anno, che va dal 14 gennaio al 22 febbraio.