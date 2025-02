Romadailynews.it - Cina-UE: ministro Commercio, industrie automobilistiche hanno grande potenziale di cooperazione

Cina-UE: ministro Commercio, industrie automobilistiche hanno grande potenziale di cooperazione, ha dichiarato ieri il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. La Cina accoglie favorevolmente i produttori di auto europei ad aumentare gli investimenti e ad approfondire la loro presenza nel mercato cinese, ha detto Wang durante una videochiamata con Ola Kallenius, presidente dell'European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) e presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. Wang ha affermato che una corretta risoluzione del caso anti-sussidi dell'Unione Europea contro i veicoli elettrici cinesi e' in linea con gli interessi sia della Cina che dell'Europa, nonche' con le aspettative piu' ampie del settore. L'ACEA e Mercedes-Benz Group dovrebbero continuare a svolgere un ruolo attivo e sollecitare la Commissione europea a prendere una decisione politica il prima possibile, ha detto Wang, esprimendo anche la speranza che la parte europea lavori con la Cina e raggiunga una soluzione costruttiva accettabile per entrambe le parti nel piu' breve tempo possibile.