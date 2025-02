Romadailynews.it - Cina: mascotte dei Giochi asiatici invernali realizzate in neve da una famiglia libanes

Leggi su Romadailynews.it

Unae ha impiegato 30 ore per costruire versioni pupazzo didi “Binbin” e “Nini,” ledeidi Harbin, per sostenere l’evento. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5897734/5897734/2025-02-15/-dei--in--da-una-Agenzia Xinhua