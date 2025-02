Romadailynews.it - Cina: associazione industriale, aumento tariffe USA su acciaio viola norme commercio multilaterali

L’iniziativa degli Stati Uniti di imporre dazi aggiuntivi sulle importazioni die’ inzione dellecommerciali, ha dichiarato ieri la China Iron and Steel Association in un comunicato. L’e’ un materialedi base e il protezionismo commerciale nel settore danneggera’ gli interessi degli stessi Stati Uniti, ha affermato l’. Ha detto che le misure protezionistiche degli Stati Uniti sull’hanno portato a prezzi domestici dell’persistentemente elevati rispetto ad altri mercati, aumentando i costi per i produttori a valle e ostacolando gli sforzi del Paese per regolare i livelli di inflazione interna. Ha dichiarato che gli Stati Uniti hannoto lecommercialie le decisioni dell’Organizzazione mondiale delimponendosulle importazioni die alluminio.