Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Vittoria Guazzini, 21 medaglie d'oro in 7 anni

Zolder (Belgio),14 febbraio 2025 - Una magicache vanta una carriera strepitosa per titoli e vittorie conquistate. Sulla pista di Heusden-Zolder in Belgio, la campionessa di Poggio a Caiano nata a Pontedera (da piccola abitava a Peccioli), ha conquistato la sua ventunesima medaglia d’oro della carriera, laureandosi con le compagne della squadra azzurra, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza, campionessa europea nella prova dell’inseguimento a squadre. Una finale spettacolare, difficile, incertissima, contro la forte Germania, ma le azzurre sono state formidabili ed alla fine hanno conseguito lacon il tempo di 4’14”213 contro il 4’14”939 fatto segnare dalle avversarie. Eppure nella finalissima, la prova del quartetto azzurro non è stata perfetta in quanto dopo che la Fidanza (come era previsto) si era rialzata, il terzetto rimasto in pista si è sfaldato.