Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard verso il debutto stagionale: “Spero di vincere subito”

Roma, 15 febbraio 2025 - Dopo tante parole, finalmente tra poco si passa ai fatti: è ciò che pensa Jonas, che non vede l'ora di sfidare Primoz Roglic (e non solo) in quello che sarà ildi entrambi, in occasione della Volta ao Algarve, che scatterà il 19 al 23 febbraio. Le dichiarazioni didi competereper la vittoria", queste le prime parole del danese, che tra i rivali più temibili per questa gara e per il resto dell'anno si troverà al via anche l'idolo di casa Joao Almeida: non esattamente un rientro soft per chi di fatto non gareggia dal 18 agosto, giorno dell'ultima tappa del Giro di Polonia 2024. "Questa sarà la mia prima partecipazione alla Volta ao Algarve, e questo mi motiva ulteriormente.di poter lottare per il successo, ma il primo obiettivo sarà fare di questa gara un allenamento in vista del prosieguo della stagione".