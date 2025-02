Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Villa sul possibile incarico da ct dell'Italia: "Preferirei restare alla pista"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 febbraio 2025 - Le voci girano e spesso arrivano alle orecchie del protagonistae stesse: è il caso di quella che vede Marcoin pole position per diventare il nuovo ctsu strada. Un'indiscrezione che ai microfoni del programma 'Radio Corsa', in onda sui canali Rai, ha commentato proprio l'attuale capoazzurra, che non ha nascosto un certo scetticismo a riguardo. Le dichiarazioni di"Io in realtà vorrei continuare con la. Ho sempre collaborato con la strada e continuerò a farlo, ma la mia intenzione è questa. Ovviamente però la decisione finale spetterà al presidente Cordiano Dagnoni e al team manager Roberto Amadio, che stanno provando a costruire un settore che si interfacci anche con gli altri". Insomma,è chiaro:Feder, fresca di rinnovoa propria carica più importante, in realtà confermata nella figura di Dagnoni, il compito di ascoltare queste parole, magari virando su un altro profilo più entusiasta, oppure continuare eventualmente a battere questa(è proprio il caso di dirlo).