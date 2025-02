Sport.quotidiano.net - Ciclismo, successo per la "Cena del Ballero" a scopo benefico

Casalguidi (Pistoia), 15 febbraio 2025 - Piena soddisfazione per il “Comitato Franco Ballerini Amici del” per ilche ha riscosso la “delper gli innamorati del”, organizzata a Casalguidi presso il Circolo Milleluci che ha collaborato all’iniziativa. La sala della musica e spettacolo, esaurita e presenza di tanti ospiti per una serata che aveva anche un nobile, in quanto il ricavato sarà devoluto alla fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Felici per la riuscita dell’iniziativa i familiari di Franco Ballerini, e il presidente del “Comitato Amici di Franco” Antonio Tabarin, che ha dato appuntamento al 2026 per ripetere la bella e lodevole iniziativa. Durante la festosa serata consegnato dallo stesso presidente Tabarin lo speciale premio “Amico del”, ricevuto tra gli applausi, dalla splendida campionessa dila lituana Edita Pucinskaite, che dopo la sua straordinaria carriera come atleta, si stabilì in Valdinievole diventando il 18 febbraio 2006 cittadina italiana dopo il giuramento avvenuto presso il comune di Monsummano Terme.