Oasport.it - Ciclismo su pista, Vittoria Guazzini in finale per l’oro! Chance di medaglia anche per Martina Fidanza nel km da fermo

Il pomeriggio della quarta giornata degli Europei 2025 si è aperto con la qualificazione del chilometro da. Le speranze italiane sono affidate a, che cerca la sua terzain questi Europei, e a Beatrice Bertolini. Quest’ultima ha gareggiato con la ceca Anna Jabornikova ottenendo il 13esimo crono in gara, insufficiente per raggiungere ladi questa sera. Ottima prova, invece, per, pienamente in lotta per le medaglie. L’italiana fa segnare il terzo tempo con 1:05.834, seconda la tedesca Clara Schneider con un distacco di 0.750 dall’olandese Hetty Van de Wouw che sembra essere la favorita per lad’oro.Nell’omnium Elia Viviani sostituisce il giovane Juan David Sierra, inizialmente designato, e nello scratch termina 13esimo , guadagnando solo 16 punti.