Oasport.it - Ciclismo su pista oggi in tv, Europei 2025: orari sabato 15 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Sarà un fine settimana decisamente intenso e dalle grandi emozioni quello che gli appassionati disusi preparano a vivere a Zolder, teatro dei campionati. Al viala penultima giornata di gare di una rassegna continentale che ha già riservato grandi soddisfazioni all’Italia.La rinnovata formazione azzurra ha già portato a casa tre medaglie d’oro e tanti spunti interessanti su cui costruire il lavoro che, attraverso l’opportuno cammino di crescita, deve portare alla costituzione della squadra per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.Le speranze odierne sono affidate in campo maschile a Juan David Sierra nell’omnium. In campo femminile occhi puntati su Martina Fidanza, vincitrice della scratch e dell’inseguimento femminile a squadre, nel chilometro da fermo, al duo Martina Alzini–Vittoria Guazzini, oro nella prova a squadre, nell’inseguimento individuale, a Martina Alzini nella corsa a punti.